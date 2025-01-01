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45 يوما للصفقة: خروقات متصاعدة ووانتشال شهداء وجرحى في مناطق مختلفة من قطاع غزة

الأربعاء 05 مارس 2025 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
45 يوما للصفقة: خروقات متصاعدة ووانتشال شهداء وجرحى في مناطق مختلفة من قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة لليوم ٤٥ على التوالي موقعا شهداء وجرحى.
وجددت اليات الاحتلال إطلاق النار على الحدود الحنوب والشرقية لمدينة رفح وعلى الحدود الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.
واستشهدت مواطنة ومواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .
كما استشهد المواطن عماد ابو سبيتان اثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قبل ايام شرقي دير البلح.
واعلنت الصحة بغزة وصول مشافي القطاع غزة ثمانية شهداء سبعة منهم انتشال وشهيد متأثر بجراحه إضافة إلى ١١ إصابة، خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٤٠٥ شهيد و ١١١٨٣٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .
وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشكل لافت بالتزامن مع إغلاق المعابر الذي يدخل يومه الرابع على التوالي وسط تحذيرات حقوقية من آثار كارثية على حياة السكان.

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