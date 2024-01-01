الإحصاء الفلسطيني : انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر كانون ثاني

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 1.26% خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بشهر كانون أول 2024.

وأوضح "الإحصاء" أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 79.25 خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بـ 80.26 خلال شهر كانون أول 2024 (سنة الأساس 2019= 100).

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 21.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.03% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.21% خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 5.18% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.