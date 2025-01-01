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أبو الغيط: خطة إعمار غزة نالت توافقا عربيا كبيرا

الأربعاء 05 مارس 2025 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: خطة إعمار غزة نالت توافقا عربيا كبيرا



سما / وكالات /

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إن خطة إعمار غزة تهدف لرد واضح على مخططات تهجير الفلسطينيين ونالت توافقا عربيا كبيرا.

وأضاف أبو الغيط: "القمة عبرت عن بديل واقعي لإعمار قطاع غزة دون تهجير السكان، وبيانها يؤكد على ضرورة استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن "الخطة العربية ترسم مسارا سياسيا وأمنيا جديدا في غزة".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة.

وقال السيسي، في ختام القمة العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: "تم اعتماد الخطة.. وفي ختام هذه القمة المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه".

وتهدف هذه الخطة إلى التصدي لاقتراح أميركي بالسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه في دول مجاورة.

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