إسرائيل تهاجم بشدة مخرجات القمة العربية في القاهرة،،،

القدس المحتلة/سما/

هاجمت إسرائيل، البيان الختامي لقمة القاهرة الطارئة حول التطورات في فلسطين، زاعمة أنه “فشل في معالجة حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر”، وحثت دول الإقليم على “التحرر من قيود الماضي والتعاون لخلق مستقبل من الاستقرار والأمن في المنطقة”.

كما رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية، وأدان قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات لغزة.

وقال متحدث الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين إن “البيان الصادر عن القمة العربية الطارئة غير العادية يفشل في معالجة حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023، ويظل متجذرًا في نظريات عفا عليها الزمن”.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة إكس، انتقد مارمورستين عدم ذكر هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعدم وجود أي إدانة لحركة حماس “رغم التهديد الذي تشكله لإسرائيل والمنطقة” وفق زعمه.

كما انتقد ما اعتبره “اعتماد البيان على السلطة الفلسطينية والأونروا”، مواصلا أكاذيب إسرائيل حول تهم الفساد ودعم الإرهاب التي توجهها لهما.

وادّعى متحدث الخارجية الإسرائيلية أنه “على مدى 77 عامًا، استخدمت الدول العربية الفلسطينيين كبيادق ضد إسرائيل، وحكمت عليهم بوضع ’لاجئ’ إلى الأبد”.

وواصل مزاعمه بالعودة لتبني ودعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير فلسطينيي غزة والاستيلاء عليها.

وادعى أنه: “الآن، مع فكرة الرئيس ترامب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار الحر بناءً على إرادتهم الحرة. يجب تشجيع هذا! لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة، دون أن تمنحها فرصة عادلة، واستمرّت في توجيه اتهامات فارغة لإسرائيل”.