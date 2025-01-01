حماس" ترحب بمخرجات القمة العربية الطارئة في مصر

غزة /سما/

رحبت حركة "حماس" بالبيان الختامي للقمة العربية الطارئة بما في ذلك خطة إعادة إعمار غزة، مؤكدة أن دعوة القمة لتنفيذ اتفاق وقف النار في القطاع تمثل "إسنادا سياسيا للشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم: "نرحّب بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه قضيتنا الفلسطينية.. إن عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة".

وأضاف البيان: "نثمن كلمات القادة والزعماء، التي أكدت جميعها على رفض خطط الاحتلال لتهجير شعبنا، ورفض مشاريع الضم والتوطين، وعلى دعم حقوق شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير، ونثمن الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء..".

ورحبت الحركة بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، داعية إلى "توفير جميع مقومات نجاحها، كما نثمن جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة".

وأكدت الحركة أن "دعوة القمة لتنفيذ اتفاق وقف النار في غزة كما تم التوقيع عليه تمثل إسنادا سياسيا للشعب الفلسطيني، وضغطا على الكيان لمنعه من تغيير الاتفاق أو إفشاله".

وتابع البيان: "أكدنا مرارا وقوفنا مع ما يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني في إزالة آثار العدوان وحرب الإبادة التي تستهدف شعبنا وأرضنا، وأعلنا تأييدنا لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".

كما شددت حماس، على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام تعهداتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى "اتخاذ خطوات عربية موحدة وعملية تجبرها على تنفيذ بنود الاتفاق، والضغط لإدخال المساعدات والإغاثة والإيواء، والشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق".

وقالت الحركة إن دعوة القمة لمقاطعة إسرائيل تجاريا وسياسيا، تمثل "مسارا استراتيجيا شديد الفاعلية، يزيد عزلة الكيان ويجبره على الانصياع للقانون الدولي والإنساني".

وفي ختام بيانها رحبت "حماس" بما ورد في بيان القمة عن "بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، تعبيرا عن تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال، عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن"، داعية الدول العربية إلى الاستمرار في "دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدو، والتصدي لأطماعه التوسعية وخططه للهيمنة على حساب فلسطين ودول المنطقة وشعوبها كافة".