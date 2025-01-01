تتبع كيف تؤثر سياسات البنوك المركزية على تحركات سوق الفوركس الأوسع

عندما يسأل الناس ما هو الفوركس فإنهم عادة ما يتحدثون عن أكبر سوق مالية في العالم، حيث يتم تبادل العملات من كل ركن من أركان العالم على مدار الساعة. ولكن بالنسبة للمتداولين المتقدمين في الإمارات العربية المتحدة، فإن الفوركس لا يقتصر على مبادلة العملات، بل يتعلق بفك رموز الإشارات الاقتصادية الكلية، وخاصة تلك التي تولدها البنوك المركزية. قد يعتمد المحترفون المخضرمون على مزيجهم الخاص من البيانات الأساسية والرسوم البيانية الفنية، ولكن ما يميز المتداولين من الدرجة الأولى حقًا هو براعتهم في اكتشاف التأثيرات المتتالية التي تسببها قرارات البنوك المركزية. في الأقسام القادمة، سنوضح كيف يمكن للتعديلات السياسية، والتوجيهات المستقبلية، والإعلانات المفاجئة أن تحرك الأسواق في لمح البصر، ولماذا يجب على المتداولين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة إيلاء المزيد من الاهتمام.

البنوك المركزية هي المحرك النهائي للسوق

إذا كان هناك شيء واحد يتفق عليه جميع خبراء الفوركس، فهو أن البنوك المركزية تعمل بشكل أساسي على تمهيد الطريق لتقلبات العملة. فعندما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأوروبي، أو بنك إنجلترا، أو حتى بنك اليابان، فإن السوق تستمع. وفي الإمارات العربية المتحدة، قد يتمتع الناس بنقطة نظر فريدة بفضل ربط الدرهم بالدولار الأميركي، ولكن حتى مع وضع ذلك في الاعتبار، لا يوجد متداول فوركس محصن ضد توابع رفع أسعار الفائدة أو خفضها أو أي تحول كبير في السياسة النقدية. وعلى مر السنين، رأينا كيف يمكن لاجتماع واحد أن يشعل موجة من الصفقات عالية التردد وموجة من إعادة التموضع بين اللاعبين المؤسسيين الكبار.

وعلى نطاق واسع، فإن المنطق واضح للغاية: فالبنوك المركزية تتحكم في السياسات النقدية، وأشياء مثل أسعار الفائدة، والتيسير الكمي، وبرامج شراء السندات. فإذا رفعت أسعار الفائدة، فسوف تعزز هذه العملة في كثير من الأحيان (نظرًا لأن العائدات الأعلى تميل إلى جذب رأس المال الأجنبي). وإذا خففت هذه الأسعار أو أعلنت عن طباعة كميات هائلة من النقود، فقد تضعف العملة. ولكن المفاجأة الحقيقية بالنسبة للمتداولين هي أن هذه التحركات نادراً ما تكون عشوائية. فالبنوك المركزية تقدم التوجيهات المستقبلية وبيانات السياسة، مما يسمح للأسواق بالاطلاع على ما تفكر فيه بشأن التضخم، والعمالة، وا

لنمو الاقتصادي. ولكن التحولات الدقيقة في النبرة أو التغييرات في التوقعات المستندة إلى البيانات هي التي تفاجئ الجميع عادة.

ولكن كيف يؤثر كل هذا على سوق الفوركس الأوسع؟ دعونا نتحدث عن بعض الأمثلة الواقعية. في السنوات الأخيرة، كان موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من التشديد الكمي أو التخفيف هو المحرك الرئيسي لمسار الدولار الأمريكي. عندما يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التشدد، أي أنه يميل نحو أسعار فائدة أعلى أو تحفيز نقدي أقل، يميل المستثمرون إلى التدافع نحو الدولار الأمريكي. وعلى العكس من ذلك، فإن أي تحول حمائمي (أسعار فائدة أقل، أموال أسهل) يمكن أن يضعف الدولار الأمريكي، مما يدفع المتداولين إلى البحث عن فرص عائد أعلى في أماكن أخرى. تنتشر هذه التموجات بسرعة، ولا تؤثر فقط على أزواج العملات الرئيسية مثل EUR / USD أو GBP / USD، ولكن أيضًا على الأزواج الغريبة وأسعار الفائدة المتقاطعة. حتى إذا كنت تتداول شيئًا يبدو بعيدًا مثل AUD / JPY، فإن الإعلان الكبير من بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يغير معنويات المخاطرة على نطاق واسع.

في غضون ذلك، كان نهج البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع التضخم سبباً في تحريك اليورو. فقد شكلت برامج شراء السندات التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة السلبية، والتي كانت تعتبر غير تقليدية في السابق، قيمة اليورو لسنوات. وعندما يلمح البنك المركزي الأوروبي أخيراً إلى إنهاء هذه البرامج، أو إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية، فقد ترتفع التقلبات. وفي اليابان، أدت معركة بنك اليابان التي استمرت عقوداً من الزمان مع الانكماش إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية أو حتى سلبية، مما جعل الين عملة تمويل شعبية لتداولات الفائدة المحمولة. وعندما يغير بنك اليابان مساره، مثل التحول عن أسعار الفائدة السلبية أو تقليص مشترياته الضخمة من السندات، عادة ما ترتفع تقلبات الين إلى عنان السماء.

الآن، دعونا ننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة. لأن الدرهم مرتبط بالدولار الأميركي، يميل البنك المركزي الإماراتي إلى تتبع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. كلما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو خفضها، تحذو الإمارات حذوه للحفاظ على استقرار الربط. وهذا يعني أن التحولات الكبيرة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لها تأثير مباشر على تكاليف الاقتراض والسيولة، وحتى معنويات المستثمرين على نطاق أوسع في المنطقة. إذا شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل عدواني، فإن أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة سترتفع، مما قد يجذب المستثمرين الأجانب الذين يرون عوائد أفضل في الأصول المحلية. وعلى العكس من ذلك، إذا خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من سياسته، فإن بيئة أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة تصبح أكثر مرونة، وهو ما قد يدفع أنواعًا مختلفة من تدفقات رأس المال.

الاتصال بالإمارات العربية المتحدة

بالنسبة لمتداولي الفوركس في دبي أو أبو ظبي أو أي مكان آخر في الإمارات، فإن سياسة البنك المركزي لا تتعلق فقط ببنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي. فالبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة نفسه يمارس نفوذه من خلال إدارة ظروف السيولة وضمان الاستقرار الاقتصادي داخل المنطقة. وفي حين أن مناوراته السياسية قد لا تهيمن دائمًا على العناوين الرئيسية العالمية بالطريقة التي تهيمن بها مناورات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن العواقب على الأسواق المحلية والمتداولين في الإمارات العربية المتحدة هائلة. على سبيل المثال، قد يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار شهادات الإيداع لإدارة السيولة بين البنوك المحلية، وهذا من شأنه أن يغير تكلفة التمويل للشركات والأفراد، وهو ما قد يتردد صداه بدوره عبر الاقتصاد المحلي وفي أسواق الفوركس إذا تحرك رأس المال الكافي.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أكثر استباقية في دعم التنوع الاقتصادي، مما قلل من اعتمادها على عائدات النفط. ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى خلق فرص تجارية جديدة، وخاصة عندما تهدف التغييرات السياسية إلى جذب الاستثمار الأجنبي أو تعزيز القطاعات الجديدة (مثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومبادرات الطاقة الخضراء، ومراكز الخدمات المالية). وأي سياسة تعمل على تعزيز أو إبطاء النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدرهم. وإذا كنت تتداول أزواج العملات التي تنطوي على عملات دول مجلس التعاون الخليجي أو عملات الأسواق الناشئة الأخرى، فإن هذه التطورات السياسية المحلية يمكن أن تميل بملف المخاطرة والمكافأة في تداولاتك.

ولكن دعونا نكون واقعيين: يظل العرض الأكبر في المدينة هو الارتباط بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. ويعني الربط أن متداولي الفوركس المتقدمين الذين يراقبون أسواق الإمارات العربية المتحدة يجب أن يكون لديهم نبض لإعلانات بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذا أسقط جيروم باول قنبلة حول أهداف أسعار الفائدة الجديدة، فمن الأفضل أن تصدق أن الأسعار المحلية، وبالتالي الأسواق المحلية، ستشعر بها. بالنسبة للمتداولين بالاستدانة، من الأهمية بمكان قياس ليس فقط اتجاه تحركات الأسعار المحتملة ولكن أيضًا التوقيت. في بعض الأحيان قد يغري البنك المركزي برفع أسعار الفائدة قبل عام، مما يمنح الجميع الوقت لتسعير ذلك. وفي أحيان أخرى، تفاجئ التحركات الجميع، وإذا لم تكن في وضع يسمح لك بتحمل هذا الارتفاع في التقلبات، فقد يؤدي ذلك إلى مسح حسابك قبل أن تدرك ما يحدث.

باختصار ، يتأثر إيقاع سوق الصرف الأجنبي بالكامل بشكل كبير بسياسات البنك المركزي، ولا يوجد مكان يظهر هذا الأمر بشكل أوضح من الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة مرتبطة بالدولار وترسم مسارها الخاص نحو التنوع الاقتصادي.