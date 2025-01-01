"حماس" تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف إغلاق إسرائيل معابر غزة

غزة/سما/

دعت حركة "حماس" إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجريمة الإنسانية المتمثلة في إغلاق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع.



وقالت "حماس" في بيان إن "استمرار الاحتلال الصهيوني في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع يشكل جريمة عقاب جماعي بحقّ المدنيين الأبرياء، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".



وشددت على أن "منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يعدّ جريمة حرب موصوفة، ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين، وفرض واقع كارثي على أكثر من مليونَي فلسطيني، في تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية".

وأضافت: "إعلان مجرم الحرب نتنياهو عن قراره منع دخول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وعلى الملأ أمام العالم، يعكس استهتاره بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه، مستفيدًا من الغطاء السياسي والدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية".

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، إلى "تحرك عاجل لوقف هذه الجريمة الإنسانية، والعمل الفوري على إدخال المساعدات، وكسر الحصار الصهيوني الذي يهدد حياة أكثر من مليونَي فلسطيني، في ظل استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في انتهاكاتها الفاضحة للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية".