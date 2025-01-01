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عون وغوتيريش يبحثان رفض القوات الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان

الثلاثاء 04 مارس 2025 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عون وغوتيريش يبحثان رفض القوات الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان



بيروت/سما/

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في جنوب لبنان وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمسة.


وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون عرض مع الأمين العام للأمم المتحدة، الوضع في الجنوب، وعدم انسحاب القوات الإسرائيليّة من التلال الخمس، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية في القاهرة.


ووصل عون إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية، وذلك بعد أن اختتم زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

في الرياض، كان قد أجرى الرئيس عون سلسلة من اللقاءات الرسمية التي تناولت العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والسعودي.

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