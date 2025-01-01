"إسرائيل": مصلحتنا في سوريا أن تكون الحدود هادئة وتحترم حقوق الأقليات

القدس المحتلة/سما/

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من خطر الجماعات الإسلامية على الحدود مع سوريا.



واعتبر ساعر في تصريح أن "وجود جماعات إسلامية على الحدود سيكون أمرا بالغ الخطورة لإسرائيل"، مبينا أن "المسألة في سوريا لا تتعلق بسلامة الأراضي وإنما مصلحتنا تقتضي أن تكون الحدود هادئة".



وشدد على أنه "يتعين احترام حقوق الأقليات في سوريا بشكل كامل بما في ذلك الأكراد".

وأضاف: "لن نسمح بحدوث هجوم مشابه لهجوم 7 تشرين الأول من أي جبهة".

وقبل أيام، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بالتجهز لحماية مدينة جرمانا السورية في جنوب دمشق، ذات الأغلبية الدرزية.

وقد ندد المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة" في سوريا باسم أبو فخر بتصريحات نتنياهو التي يزعم فيها حمايته للدروز في سوريا، مؤكدا "نحن مع سوريا ودخول مؤسسات الدولة ودمشق هي قبلتنا دوما".

بدوره، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إن الذين وحدوا سوريا أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات نتنياهو.