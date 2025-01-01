"الأونروا": 260 ألف طفل من غزة يلتحقون ببرنامج التعلم عن بعد وسط تحديات الحرب

غزة/سما/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن حوالي 260 ألف طفل من قطاع غزة انضموا إلى برنامج التعلم عن بعد الذي تقدمه الوكالة منذ شهر يناير الماضي.



وأوضحت "الأونروا"، في منشور عبر منصة إكس يوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج شهد تسجيل وإلحاق ما يقارب ربع مليون طالب، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.



إلى جانب التعليم، أكدت الوكالة استمرار فرقها في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم، لا سيما في المناطق الوسطى وخان يونس.

كما أشارت إلى أنها ساعدت أكثر من 15 ألف حالة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مما سمح لآلاف النازحين بالعودة إلى مناطقهم ومنازلهم المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الجديد في قطاع غزة قد بدأ في 23 فبراير الماضي، وسط تحديات جسيمة ناجمة عن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقد تعرضت البنية التحتية التعليمية لأضرار كبيرة، حيث خرجت 85% من المدارس عن الخدمة نتيجة لتدميرها بشكل كلي أو جزئي، بينما تعرضت 95% من المباني التعليمية لأضرار متفاوتة خلال أشهر الصراع.