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"إسرائيل" تزيل الألغام على الحدود السورية وأنباء عن توغل ليلي بين درعا والقنيطرة

الثلاثاء 04 مارس 2025 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تزيل الألغام على الحدود السورية وأنباء عن توغل ليلي بين درعا والقنيطرة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل بدء إزالة الألغام على الشريط الحدودي في الجولان، بعد أنباء محلية عن توغل إسرائيلي الليلة الماضية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غربي سوريا.


وجاء في بيان الدفاع الإسرائيلية: "يتم نشر فرق عمل في المناطق المحيطة بمجتمع عين زيفان لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المدفونة في الأرض هناك".


وأضافت: "سيتم سماع أصوات انفجارات ورؤية سحب دخان في المنطقة كجزء من العمليات المخطط لها".

وفي وقت سابق، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة تل المال على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع.

وذكرت إدارة العمليات العسكرية السورية في قناتها على "تلغرام": "قوة عسـكرية للاحتلال الإسـرائيلي تصل إلى محيط تل المال والسرية العسكرية السابقة هناك، في ريف محافظة درعا الشمالي".

ونقلت عن مصادر، أن هناك أصوات جرافات ترافق القوات الإسرائيلية في المنطقة.

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