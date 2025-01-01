كاتس يشكر واشنطن على تسريع شحنات الأسلحة لـ"إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسريع شحنات المساعدات العسكرية والأسلحة لإسرائيل.



وأضاف: "لقد شكرته على دعم إدارة دونالد ترامب في تسريع المساعدات العسكرية لإسرائيل والتزامها الثابت بأمن إسرائيل"، معلنا "أننا اتفقنا على أنه يجب إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، ويجب القضاء على حكم حماس في غزة".

ولفت كاتس إلى أن "إيران ستبقى تشكل التهديد الأكبر للأمن الإقليمي، وسنعمل معا لمنعها من الحصول على أسلحة نووية"، مشددا على أن الرابط بين البلدين "لا ينكسر".



وكانت إداة ترامب وافقت في فبراير الماضي، على بيع قنابل وذخائر وصواريخ بقيمة إجمالية قدرها 7,4 مليارات دولار لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة أولى من الأسلحة الأمريكية الثقيلة سلمت بعد أيام.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة "على أساس طارئ".

تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس".

وبينما قال البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ عام 2026، فإنه أضاف "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.

وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة.

ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028.