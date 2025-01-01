الرئيس عباس يعلن العفو عن مفصولي فتح ويستحدث منصب نائب رئيس منظمة التحرير

القاهرة/سما/

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة فتح، واستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك، إلى جانب عقد المجلس المركزي الفلسطيني قريبًا.

وقال عباس إن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة الأطر القيادية الفلسطينية وضخ دماء جديدة في المنظمة وحركة فتح وأجهزة الدولة. كما عرض عباس الرؤية الفلسطينية لمستقبل الصراع، مشددا على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بوجود أهله، تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وقال عباس: "في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأضاف "في هذا السياق، قررنا استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك. وحرصًا منّا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك".

وشدد عباس على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشيدًا بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بدعم جهود الإعمار وفق هذا الأساس.

وقال "نجتمع اليوم في هذه القمة وأمامنا تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير شعبنا من وطنه، والتي نرفضها رفضًا قاطعًا، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية".

وشكر عباس إدارة ترامب، وكذلك مصر وقطر على دورهم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن الحل يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل "في أمن وسلام وحسن جوار"، على حد تعبيره.

كما شدد عباس على جاهزية السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة، موضحًا: "نحن على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، متى توفرت الظروف الملائمة، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها".

وشدد على ضرورة أن تتولى السلطة الفلسطينية مهامها الكاملة في غزة، عبر مؤسساتها الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستتولى مسؤولياتها بعد إعادة هيكلة كوادرها وتدريبها في مصر والأردن.

ودعا عباس إلى اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة، وإقرارها من القمة العربية، مع حشد الدعم الدولي لها عبر صندوق ائتمان دولي، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للإعمار الذي ستستضيفه مصر الشهر المقبل.

كما شدد على ضرورة تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم عدة، بما فيها واشنطن، لشرح الخطة العربية، والتأكيد على تولي السلطة الفلسطينية مهامها المدنية والأمنية والسياسية في غزة، والعمل من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.