  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يجتمع مع نظيره السوري في القاهرة

الثلاثاء 04 مارس 2025 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يجتمع مع نظيره السوري في القاهرة



القاهرة/سما/

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش أعمال القمة العربية الطارئة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد سيادته أن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية، مضيفا أنه تم وضع الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية لعودة أبناء شعبنا إلى أماكن سكناهم، تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم.

وشدد الرئيس على أن الأولوية هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأعرب الرئيس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها.

حضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

الأكثر قراءة اليوم

النص الكامل للخطة المصرية البديلة لغزة:لا تتضمن أي دور لحماس وهيئات مؤقتة لادارة القطاع

خطة خطيرة ستُنفذها اسرائيل في غزة خلال أيام ...

استبدال حكم حماس..انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة ومصر تقود خطة إعمار غزة

نتنياهو: إسرائيل جاهزة لاستمرار "حرب النهضة" وسنتيح لسكان غزة حرية المغادرة

وزير الأمن الإسرائيلي: "لن نسمح لمصر بانتهاك اتفاقية السلام"

الخطة المصرية لاعادة اعمار غزة ...

سموتريتش: سنفتح أبواب الجحيم على غزة في هجوم قاتل وسريع لتهجير سكانها..

الأخبار الرئيسية

الخطة المصرية لاعادة اعمار غزة ...

خطة خطيرة ستُنفذها اسرائيل في غزة خلال أيام ...

الأونروا: نطالب اسرائيل بعدم استخدام المساعدات كأسلحة حرب في قطاع غزة

المالية الفلسطينية : رواتب الموظفين غدا بنسبة لا تقل عن 70%

نتنياهو: تفجيرات أجهزة “بيجر حزب الله" أدت في النهاية إلى إسقاط نظام الأسد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية