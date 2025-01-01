غزة: استشهاد أسير بسجون الاحتلال واصابات في هجمات اسرائيلية

غزة / سما/

استمرّت الخروقات الاسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء، موقعة عددا من الجرحى.

واستشهد الأسير علي عاشور البطش من سكان جباليا شمال قطاع غزة داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الشديد.

واصيبت طفلة ١٦ عاما برصاص قوات الاحتلال في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار على الحدود الشمالية الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن عماد خالد أبو اسبيتان إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قبل أيام شرقي مدينة دير البلح.





ويعد المواطن البطش الاسير رقم ٦٢ الذي يرتقي في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.