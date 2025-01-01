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فتح" تنعي المناضل الوطنيّ الكبير الأسير المحرّر عبد الحميد القدسي

الثلاثاء 04 مارس 2025 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح" تنعي المناضل الوطنيّ الكبير الأسير المحرّر عبد الحميد القدسي



رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) المناضل الوطنيّ الكبير والأسير المحرر عبد الحميد القدسي، الذي وافته المنيّة، في العاصمة الأردنيّة عمّان؛ بعد مسيرة نضاليّة مثّل خلالها المناضل الراحل نموذجًا في التضحية والإقدام والشجاعة والإيثار والالتزام بمقتضيات المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ شعبنا خسر برحيل المناضل القدسي قائدًا ومناضلًا طليعيًّا، شارك في تأسيس خلايا العمل الفدائيّ داخل الأرض المحتلة، ورافق الرئيس الشهيد ياسر عرفات والقائد الشهيد خليل الوزير، وخاض غمار العمل الوطنيّ ضمن جهاز القطاع الغربيّ التابع للحركة حتى أسره في معتقلات الاحتلال خلال مشاركته بإحدى الدوريات الفدائيّة، مؤكدةً أنّ المناضل الراحل كان له دور بارز في تأسيس الحركة الأسيرة حتى تحرّره، وتعيينه عضوًا في المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ، وبعد تأسيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عُيّن وكيلًا لوزارة التموين. 

وأعربت (فتح) عن خالص تعازيها لذوي المناضل الراحل وعائلته، ولكوادر الحركة ومناضليها، ولجماهير شعبنا في الوطن والشتات، معاهدةً إياه على مواصلة النضال الوطنيّ حتى إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

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