طقس فلسطين : غائم وبارد نسبيا

رام الله/سما/

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم وباردًا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 05/03/2025: في ساعات النهار يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، ويتوقع ان تتاثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط زخات من الأمطار على بعض المناطق من البلاد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 06/03/2025: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرارالجوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا ،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 07/03/2025: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرارالجوي ويطرا انخفاض غلى درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ،والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين خلال حالة عدم الاستقرار الجوي من خطر:

تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة 2- خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية 3- تدني مدى الرؤيا الافقية.