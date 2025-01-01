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44 يوما لوقف إطلاق النار: الاحتلال يواصل الخروقات ويقطع الكهرباء وسط القطاع

الثلاثاء 04 مارس 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
44 يوما لوقف إطلاق النار: الاحتلال يواصل الخروقات ويقطع الكهرباء وسط القطاع



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها في اليوم ٤٤ لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار في بحر رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار على طول الشريط الحدودي مع مصر.
وكان مواطنان ارتقيا امس برصاص طائرة كواد كابتر وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما اصيب مواطن غرب المدينة.
واصيبت أم وطفليها في قصف من طائرة مروحية إسرائيلية في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على تبة الكرد "86" أطلقت نيرانها في شمال شرق القرارة وجنوب شرق دير البلح.
ووقعت اصابتين آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها تجاه منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة بغزة انه وصل مشافي قطاع غزة تسعة شهداء اربعة منهم انتشال وخمسة شهداء و ٢١ إصابة، خلال ٤٨ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٣٩٧ شهيد و ١١١٨٢٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
واعلنت بلدية دير البلح توقف محطتي تحلية المياه الرئيسيتين جراء إقدام الاحتلال على فصل التيار الكهربائي.
ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق القطاع لليوم الثالث مانعا ادخال المساعدات لسكان القطاع.

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