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جماعة الحوثي تعتبر إيقاف المساعدات بغزة “انتهاكا صارخا” لاتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 04 مارس 2025 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماعة الحوثي تعتبر إيقاف المساعدات بغزة “انتهاكا صارخا” لاتفاق وقف إطلاق النار



صنعاء/سما/

 اعتبرت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الإثنين، وقف إسرائيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الجماعة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها (غير معترف بها دوليا): “ندين بأشد العبارات إيقاف العدو الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر مع القطاع”، معتبرا هذه الخطوة انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن “الكيان الغاصب لم يكتف بالخرق المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، بل أقدم على وقف إدخال المساعدات الإنسانية، ما يؤكد مجددا أنه لا يحترم العهود والمواثيق ويضرب بها عرض الحائط”.

وحذر البيان “من قيام إسرائيل بنسف اتفاق وقف إطلاق النار والعودة مجددا للعدوان على الشعب الفلسطيني الصابر في غزة”، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى استئناف اليمن لعملياته المساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة.

ودعا البيان الحوثي “القمة العربية الطارئة التي ستلتئم الثلاثاء في القاهرة إلى الخروج بموقف عربي قوي يساند الحقوق الفلسطينية المشروعة وينتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني”.

كما طالب البيان “المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون شروط”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر وقف دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارا من صباح أول أمس الأحد.

وقال مكتب نتنياهو إن القرار اتخذ، لأن حركة حماس رفضت قبول الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، التي انتهت السبت الماضي.

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