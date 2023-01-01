نتنياهو يرفض لجنة تحقيق مستقلة بشأن أحداث 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له في الكنيست، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشددًا على أن حكومته لن تقبل بلجنة "منحازة سياسيًا"، وفق تعبيره.

وفي سياق حديثه عن الحرب، أعلن أن إسرائيل تستعد لـ"المراحل المقبلة من معركة الجبهات السبع"، متعهدًا بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها، وكرر حديثه عن "النصر المطلق"، وتحقيق أهداف الحرب بما يشمل "تدمير حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا آخر لإسرائيل".

يأتي في إطار جلسة الـ40 توقيعا التي طالبت بها المعارضة، علما بأن نتنياهو كان ملزمًا بحضور الجلسة والرد على تساؤلات بشأن رفضه حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، رغم مرور 17 شهرًا على هجوم حركة حماس وما تلاه من حرب إبادة على غزة.

وتطرق نتنياهو إلى الأسرى الذين أُطلق سراحهم في صفقات التبادل، مشددا على أن هناك من شكك في إمكانية استعادة أي منهم، وقال "كان هناك من لم يصدق أننا سننجح في إعادة ولو أسير واحد"، علما بأنه لا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا في أسر حماس، وفقا للمعطيات الإسرائيلية.

واجه نتنياهو مقاطعات متكررة من أعضاء المعارضة خلال خطابه، إذ اعترض النائب غلعاد كاريف ("العمل") على مخاطبته لعائلات الرهائن، وصاح قائلًا: "إنها عائلات ثكلى! حتى أنك لا تعرف ما يعنيه ذلك"، فرد نتنياهو "أنا أعرف جيدًا ماذا تعني العائلات الثكلى".

وفي تصعيد آخر للاحتجاجات، أدار أفراد من عائلات الأسرى والقتلى ظهورهم لنتنياهو أثناء كلمته داخل قاعة الكنيست، في خطوة احتجاجية على موقفه من تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وطالب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الحضور بالالتزام بـ"قواعد الكنيست".

اشتباكات داخل الكنيست... عائلات قتلى وأسرى 7 أكتوبر تواجه القمع للمطالبة بتحقيق رسمي

على صلة

اشتباكات داخل الكنيست... عائلات قتلى وأسرى 7 أكتوبر تواجه القمع للمطالبة بتحقيق رسمي

وحاول أوحانا ("الليكود) ثني العائلات عن التعبير عن احتجاجهم داخل القاعة، علما بأن أمن الكنيست كان قد قمع هذه العائلات الأمر الذي تطور إلى مشادات كلامية ومواجهات بالأيدي واعتداءات على أفراد من هذه العائلات عندما حاولوا الصعود إلى قاعدة الضيوف في الكنيست.

بدوره، اتهم نتنياهو حركة حماس بالتعنت في المفاوضات، وزعم أن الحركة "أصرّت على موقفها السلبي بعد أن تبنت إسرائيل مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف"، والذي تنصل من الاتفاق وما ينص عليه من الانتقال للمرحلة الثانية وحاول طرح بدائل تصب في مصلحة حكومة نتنياهو.

وقال نتنياهو إن هناك فجوة كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى. وأضاف: "إذا لم تطلقوا سراحهم ستكون هناك تبعات لن تكونوا قادرين على تحملها". واعتبر أن ما قامت به إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر "غيّر وجه الشرق الأوسط".

وردًا على انتقادات بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاق، قال نتنياهو "لدينا خيار العودة إلى القتال اعتبارًا من اليوم الـ42 إذا استنتجنا أن المفاوضات غير مجدية"، ووجه تهديدًا مباشرًا لحماس، قائلًا: "إذا لم تُفرجوا عن أسرانا، فستدفعون ثمنًا لا يمكنكم حتى تخيله".

مواصلة التهديدات باستئناف الحرب

كما أشار إلى الاستعدادات العسكرية المستقبلية بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إنه "بدعم من الرئيس الأميركي، نحن نجهز للمراحل التالية من المعركة. بطبيعة الحال، ليس كل شيء يُكشف للعلن".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تستعد "للمراحل المقبلة من حرب الانبعاث ذات الجبهات السبع"، وقال إن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها بالكامل. وقال: "لن نتوقف حتى نحقق جميع أهداف النصر: إعادة جميع الرهائن، القضاء على قوة حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا آخر لإسرائيل".

نتنياهو يهاجم المعارضة ويتهمها بـ"ثقب في السفينة القومية"

وشن نتنياهو هجومًا حادًا على المعارضة، متهمًا إياها بالإضرار بالجهود الحربية، وقال "بينما ندير الحرب، علينا التعامل مع من يحفرون ثقوبًا في السفينة القومية من الداخل"؛ ورد رئيس المعارضة، يائير لبيد يرد على نتنياهو، واعتبر أنه "ليس من الجيد رؤية رئيس الحكومة يفقد أعصابه على منصة الكنيست".

واتهم نتنياهو وسائل الإعلام بنشر "أكاذيب ممنهجة"، وقال "سمعنا الأكاذيب حول عملية البيجرات (التي استهدفت أجهزة اتصال حزب الله في أيلول/ سبتمبر الماضي)، واجتياح رفح، واغتيال حسن نصر الله. من كان مترددًا ومعارضًا يُصوَّر الآن على أنه القائد الحاسم".

نتنياهو: نريد لجنة تحقيق "حقيقية" وليست "مزيفة"

ورفض نتنياهو مجددًا تشكيل لجنة تحقيق رسمية كما تطالب المعارضة، مشددا على أن حكومته تريد لجنة "موضوعية"، وقال "نطالب بلجنة تحقيق متوازنة، غير منحازة سياسيًا، لا تكون نتائجها معروفة مسبقًا، ولا يهيمن عليها طرف واحد من الطيف السياسي".

تحليلات: حكومة نتنياهو تتصرف بشكل مغامر في جميع الجبهات

على صلة

تحليلات: حكومة نتنياهو تتصرف بشكل مغامر في جميع الجبهات

وتابع مهاجمًا المعارضة "هل تعتقدون أننا أطفال؟ أنتم تقولون ‘رسمية’ فتظنون أن هذا كافٍ لجعلها شرعية؟ نحن نريد لجنة تحقق في كل شيء، لجنة تحقيق حقيقية"؛ وأضاف "يومًا بعد يوم، نسمع صدى دعاية العدو، بينما يستمر أعضاء المعارضة في التحريض بأبشع الطرق".

نتنياهو يدعو للتحقيق في "تسريبات المعارضة" بدل التركيز على مقربيه

واختتم نتنياهو كلمته بالمطالبة بالتحقيق في "التسريبات والتحريض" من جانب المعارضة بدلًا من التركيز على قضايا المقربين منه، وقال "بالمناسبة، بما أننا نتحدث عن التحقيقات، أطالب بالتحقيق في التحريض على التمرد الذي يقوده يائير غولان (رئيس حزب الديمقراطيين)".

كما طالب نتنياهو بالتحقيق "في التسريب من لجنة الخارجية والأمن إلى النائب كاريف، وفي الفيديو المسرب من قاعدة سدي تيمان. لماذا لا يتم التحقيق في هذه القضايا؟ ماذا يتم التحقيق فيه؟ اتهامات سخيفة ضد مقربين مني"، في إشارة إلى تورط مقربيه بتسريبات أمنية خطيرة.