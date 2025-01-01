تقرير: "إسرائيل" تمهل حماس 10 أيام قبل استئناف الحرب على غزة

القدس المحتلة/سماّ/

قررت حكومة بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على قطاع غزة في غضون 10 أيام على أكثر تقدير، إذا لم تُحرز المفاوضات مع حركة حماس "تقدمًا ملموسًا" يفضي للإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين، بحسب ما أرودت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين.

ووفقًا للتقرير، فإن إسرائيل لن تنتظر أكثر من نهاية الأسبوع المقبل قبل اتخاذ قرار العودة إلى الحرب، إذا لم يتم استئناف الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أو التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة التالية من الصفقة.

وذكر التقرير أن ذلك يأتي رغم طلب الوسطاء من إسرائيل "الانتظار لبضعة أيام إضافية لاستكمال المحادثات مع حماس"، مشيرًا إلى عدم تحقيق أي تقدم يُذكر في المفاوضات؛ فيما تواصل إسرائيل التنصل من الاتفاق، وترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

ويعود هذا القرار، بحسب القناة 12، إلى عاملين رئيسيين: أولًا، استلام رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، مهام منصبه قريبًا، وثانيًا، الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، المقررة الأسبوع المقبل، إلى المنطقة.

وذكرت القناة أن إسرائيل معنية بالتوصل إلى تفاهمات تتيح الإفراج عن مزيد من الأسرى فيما تضع "المسدس على الطاولة" في محاولة لفرض ضغوط على المفاوضات وتسريعها؛ في حين ترفض الالتزام بإنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة.

ونقلت القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي (لم تسمه) قوله "نحن في طريق مسدود حاليًا"، في إشارة إلى الجمود في المحادثات مع حماس.

وبحسب التقرير، نقل مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسالة إلى مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قال فيها: "اقضوا عليهم جميعًا حتى آخر رجل، حماس في غزة عقبة أمام التطبيع".

وذكر التقرير أن الإدارة الأميركية ترى في القضاء على حماس خطوة ضرورية لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وهو هدف يعتبره ترامب أولوية قصوى في إطار الأهداف التي يعتزم تحقيقها في المنطقة.

بدورها، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب، لكنها توقعت أن يستغرق ذلك وقتًا، خلافًا لما ذكرته القناة 12، وذلك على خلفية عملية استبدال قيادة الجيش وتسلم إيال زامير مهام رئاسة الأركان يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت "كان 11" إلى جمود في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس، لافتةً إلى أن وصول المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة، قد يسهم في تحريك المفاوضات ويؤثر على ما يجري "خلف الأبواب المغلقة".

وفي المقابل، اتهمت حماس إسرائيل بانتهاك 26 بندًا من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لبيان أصدرته الحركة اليوم. وأوضحت الحركة أن الانتهاكات تشمل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، تأخير توفير الملاجئ، والمماطلة في التفاوض حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل.