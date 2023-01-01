استقالة رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي وسط تداعيات 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

قدم رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد بسيوك، مساء الإثنين، استقالة من الجيش، وذلك خلال لقاء عقده مع رئيس الأركان الجديد، إيال زامير.

وتأتي هذه الخطوة قبل يومين فقط من تولي زامير مهامه رسميًا خلفًا لرئيس الأركان الحالي، هرتسي هليفي، الذي يغادر منصبه إثر استقالته على خلفية إخفاقات 7 أكتوبر.

ويُعتبر بسيوك الرجل الثالث في هرمية القيادة العسكرية الإسرائيلية، وكانت استقالته متوقعة، خاصة مع التغيير القيادي الذي يشهده الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة.

ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، وافق زامير على طلب استقالة بسيوك، لكنه طلب منه البقاء في منصبه خلال الأشهر المقبلة نظرًا لـ"التحديات العملياتية" التي يواجهها الجيش.



ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن بسيوك أحد الجنرالات الذين كان يعتزم زامير إقالتهم بعد قرابة أربع سنوات في منصبه، في إطار عملية استبدال قيادة الجيش الإسرائيلي.

وفي إطار التحقيفات الداخلية، لم يُحمِّل الجيش بسيوك، وهو برتبة لواء، مسؤولية مباشرة عن الإخفاقات الأمنية في هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

لكن التحقيقات العسكرية أشار إلى أن دوره كرئيس لشعبة العمليات، يتطلب تحمل المسؤولية باعتباره المسؤول عن تشغيل القوات الميدانية للجيش الإسرائيلي.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن بسيوك كان على وشك إنهاء فترة ولايته في جميع الأحوال، حيث تولى منصبه قبل نحو أربع سنوات.

وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني ("واينت") إلى أن هذه الفترة تعتبر أطول من المعتاد لهذا المنصب الذي لا تتجاوز مدته عادة عامين أو ثلاثة أعوام.



وتشير التقديرات إلى أن بسيوك سيواصل أداء مهامه حتى الصيف المقبل، قبل أن يغادر رسميًا، وذلك بناءً على طلب زامير، الذي رغب في استمراره تعبيرًا عن "تقديره وثقته به".

وتأتي استقالة بسيوك على خلفية العديد من الاستقالات التي شهدها الجيش الإسرائيلي في أعقاب إخفاقات 7 أكتوبر، وفي توقيت متزامن مع انتهاء فترات ولاية بعض القادة.

ومن أبرز الحالات المشابهة، استقالة قائد فرقة غزة السابق، العميد آفي رونزفيلد، الذي أعلن مغادرته الجيش بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب.

وتعكس هذه الاستقالات التداعيات المستمرة لهجوم 7 أكتوبر، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي ضغوطًا داخلية وتحقيقات متواصلة بشأن أوجه القصور في الأداء العسكري خلال الحرب.