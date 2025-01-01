  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأزهر: العدو الصهيوني يقترف جريمة تجويع الأبرياء في غزة والصمت عليها جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله

الثلاثاء 04 مارس 2025 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر: العدو الصهيوني يقترف جريمة تجويع الأبرياء في غزة والصمت عليها جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله



القاهرة/سما/

أدان الأزهر القرار "الجبان لحكومة الاحتلال" الاسرئيلي بوقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد الأزهر في بيان سمي، أن "العدو الصهيوني وهو يقترف جريمة تجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال" يتجرد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية ولا يراعي حرمة شهر رمضان مستغلا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم".

وذكر الأزهر بأن منع إطعام الصائمين هو "جريمة مستنكرة من جميع المؤمنين بالله وبعدالته وبعقابه الأليم للمجرمين في الدنيا والآخرة"، معتبرا صمت القادرين على وقف هذه المنكرات والداعمين لمرتكبيها "جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله".

وطالب الأزهر حكومات الدول الإسلامية باستخدام ما في أيديهم من دبلوماسية وسياسة "لفك الحصار المستبد عن الجائعين في شهر رمضان الذي يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على أن يختاروا بين الموت جوعا أو الهجرة وإخلاء أرض غزة لهذا الكيان المحتل".

وأكد أنه على الدول الإسلامية وعلى المجتمع الدولي "المتحرر من ضغوط الصهيونية أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية والإنسانية في وقف هذا الحصار غير الأخلاقي والمطالبة بفتح المعابر في أسرع وقت ممكن".

وشدد الأزهر على ضرورة تسيير دخول قوافل الإغاثة والمساعدات، و"محاسبة هذا الكيان المحتل على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث للحساب والمحاكمة".

وأوقفت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ودعت حركة حماس الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قرر رئيس الوزراء اعتبارا من صباح اليوم (الأحد)، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة"، وأن إسرائيل "لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى".

من جانبها علقت حركة حماس على قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد "الابتزاز الرخيص" و"جريمة حرب" مناشدة الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء "إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية".

الأكثر قراءة اليوم

النص الكامل للخطة المصرية البديلة لغزة:لا تتضمن أي دور لحماس وهيئات مؤقتة لادارة القطاع

الإعلام العبري: خطة"الجحيم"ستفتح على حماس في غزة خلال اسبوع ..

نتنياهو: إسرائيل جاهزة لاستمرار "حرب النهضة" وسنتيح لسكان غزة حرية المغادرة

البيت الأبيض يؤيد قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى غزة

” كان حزينا مكتئبا”..نجل حسن نصر الله يروي لأول مرة تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل اغتياله

مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بعضهم بحالة خطيرة بعملية طعن في مدينة حيفا واستشهاد المُنفذ..

"تبون" يتغيب عن قمة القاهرة بسبب “الاختلالات والنقائص” التي شابت المسار التحضيري لها..

الأخبار الرئيسية

20250303105743

تقرير: "إسرائيل" تمهل حماس 10 أيام قبل استئناف الحرب على غزة

20250303114523

استقالة رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي وسط تداعيات 7 أكتوبر

67c5f8f54236046443180a97

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري تابع للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة

67c58e1f42360430f262346f

"المستوطنون خائفون من هجوم مصري" وقائد الفرقة 80 بالجيش الإسرائيلي يعلق

نتنياهو: إسرائيل جاهزة لاستمرار "حرب النهضة" وسنتيح لسكان غزة حرية المغادرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية