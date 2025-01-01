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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري تابع للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة

الثلاثاء 04 مارس 2025 01:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري تابع للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين، قصف موقع عسكري تابع للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة.


وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر قناته على "تلغرام": "أغار جيش الدفاع قبل قليل في منطقة القرداحة في سوريا على موقع عسكري تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع".


وأضاف: "نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة تقرر مهاجمة بنى تحتية داخل الموقع".

وتابع: "يواصل جيش الدفاع مراقبة ما يحدث على الجبهة السورية وسيعمل كل ما يتطلب لحماية مواطني دولة إسرائيل".

بينما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة طرطوس، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهدافات".

ومن جهتها أشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن "صوت انفجار قوي قرب مدينة طرطوس من الشمال والدخان يتصاعد عند جسر بلاطة غربية وتوقعات بحصول عدوان إسرائيلي على نقطة عسكرية  قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس  عند بلاطة غربية.".

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مدونون في سوريا القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي العاصمة دمشق.

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