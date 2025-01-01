الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

القاهرة/سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية.



ويرافق الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة الثلاثاء بمشاركة عدد من رؤساء الدول العربية بطلب من دولة فلسطين ودعت إليها مصر بالتنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتبحث القمة العربية الطارئة خطوات لدعم القضية الفلسطينية وتحركا عربيا موحدا للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتأكيد على الموقف العربي القاضي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعملية إعمار غزة دون تهجير.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتحضير للقمة العربية غير العادية، ومناقشة مشروعات القرارات المقرر عرضها على اجتماع القادة العرب، والتي يأتي في مقدمتها مشروع إعادة الإعمار في غزة دون تهجير بالإضافة لبعض المستجدات الأخرى على الساحة السورية.