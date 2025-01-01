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نائب أمريكي: سوريا تشكل التحدي الأكثر إرباكا لإسرائيل

الثلاثاء 04 مارس 2025 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أمريكي: سوريا تشكل التحدي الأكثر إرباكا لإسرائيل



واشنطن/سما/

اعتبر النائب الأمريكي الجمهوري مايك فلود أن سوريا تشكل التحدي الأكثر إرباكا لإسرائيل على المدى القريب، وأن إيران هي التحدي الرئيسي على المدى الطويل.


وفي تصريح لصحيفة "جويش إنسايدر"، قال فلود الذي زار إسرائيل مع أعضاء الكونغرس الجمهوريون إنه "شيء أن تشاهده على التلفزيون، وشيء آخر أن تفهم مدى التأثير العميق الذي أحدثه مجزرة 7 أكتوبر من خلال رؤيتها شخصيا في شوارع الكيبوتسات، والاجتماع مع مزارع في الشمال دمر منزله على يد حزب الله".

وأشار إلى "أننا استطعنا أن نشعر ونفهم بشكل أفضل إصرار الشعب الإسرائيلي، والرعب الذي تحملوه، والتغيرات الإيجابية التي حدثت مع القضاء شبه الكامل على حماس وحزب الله"، لافتا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن تركيزهم "القصير الأجل جدا هو الرهائن، وأن أولويتهم الثانية، على المدى المتوسط، هي إنهاء القضاء على حزب الله".

وأضاف أن سوريا تمثل "التحدي الأكثر إرباكا على المدى المتوسط بسبب الأسئلة المستمرة حول كيفية تقدم الحكومة السورية الجديدة والدور الذي ستلعبه تركيا"، مشددا على أن "إيران هي التحدي الرئيسي على المدى الطويل".

وقال فلود إن الحرس الثوري الإيراني "يجب أن يُقضى عليه بالكامل"، معتبرا أن التركيز الحالي للولايات المتحدة يجب أن يكون على حرمان النظام من أمواله من خلال العقوبات.

وتابع فلود: "من وجهة نظري، إذا سمعت أن إسرائيل قصفت إيران غدا، سأكون مرتاحا. إنها دولة إرهابية تركز بالكامل على تدمير إسرائيل"، مبينا أنه سيكون "من السهل عليه دعم" ضربة إسرائيلية إذا قررت إسرائيل أنها بحاجة إلى القيام بذلك.

وأضاف فلود أن تركيزه خلال الرحلة والاجتماعات كان على التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، قائلا إنه يرى إسرائيل في موقع قيادي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بطريقة إيجابية.

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