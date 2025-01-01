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وزير ثقافة إسرائيل يهاجم منح جائزة الأوسكار للفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"

الإثنين 03 مارس 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير ثقافة إسرائيل يهاجم منح جائزة الأوسكار للفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"



القدس المحتلة/سما/

استنكر وزير ثقافة إسرائيل ميكي زوهار فوز الفيلم الفلسطيني- الإسرائيلي المشترك "لا أرض أخرى" بجائزة أفضل وثائقي، في حفل توزيع جوائز الأوسكار واصفا الحدث بـ"لحظة حزينة لعالم السينما".

وكتب زوهار في منشور على منصة "إكس" تعليقا على فوز الفيلم، الذي يتناول قضية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتدمير مجتمعاتهم، قائلا: "الفيلم يقدم رواية مشوهة عن إسرائيل".

وأضاف: "بدلا من عرض تعقيدات الواقع، اختار صانعو الفيلم أن يروجوا لروايات تشوه صورة إسرائيل عالميا. حرية التعبير قيمة عظيمة، لكن تحويل التشهير بإسرائيل إلى وسيلة للترويج الدولي ليس إبداعا، بل هو تخريب لدولة إسرائيل. وبعد أحداث 7 أكتوبر والحرب المستمرة، فإن هذا الفوز يؤلم بشكل مضاعف".

وأشار زوهار إلى أن هذا الفوز يبرز الحاجة إلى تشريع جديد "يضمن توجيه الموارد العامة نحو أعمال تخاطب الجمهور الإسرائيلي، بدلا من دعم أعمال تسيء إلى سمعة البلاد في المهرجانات الدولية".

كما دعا إلى إصلاحات تهدف إلى تحويل التمويل الحكومي من الأفلام الفنية والوثائقية التي تركز على الأقليات والقضايا المثيرة للجدل، نحو الأفلام التجارية التي تجذب جماهير أكبر وتحقق إيرادات أعلى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن خبراء في المجال أن مقترحات زوهار تُعتبر محاولة من الحكومة اليمينية الحالية لإسكات الأصوات الليبرالية وتقليص مساحة التعبير عن وجهات النظر غير السائدة.

يذكر أن فيلم "لا أرض أخرى" فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قبل ساعات من تصريحات زوهار. الفيلم، الذي أنتجه مخرجون إسرائيليون وفلسطينيون، يروي قصة نشطاء فلسطينيين يناضلون لحماية مجتمعاتهم من التدمير الذي تتعرض له على يد إسرائيل.

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