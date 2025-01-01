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الرئيس عباس يصل إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة

الإثنين 03 مارس 2025 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة



رام الله/سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير العمل محمد جبران، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومستشارو سفارة ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

ويلقي الرئيس عباس كلمة أمام القمة الطارئة يوم غد الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في فلسطين، كما سيلتقي على هامش القمة بعدد من القادة والزعماء العرب.

وتأتي هذه القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة اعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير اهلنا، وتثبيت وقف إطلاق النار وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة ووقف الممارسات والمخططات الاسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وعندها يتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

ويرافق الرئيس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح

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