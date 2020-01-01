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فوكس نيوز: مساع وضغوط على ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة

الإثنين 03 مارس 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوكس نيوز: مساع وضغوط على ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة



واشنطن / وكالات /

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن مجموعة مؤثرة من المسيحيين الأميركيين تسعى لدفع ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية.

وأوضحت بأن المجموعة أكدت علنا حق الشعب اليهودي في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) باعتبارها القلب التوراتي لإسرائيل.

وأضافت، أن البيان، الذي كان من المتوقع أن يوقعه 3,000 من القادة الدينيين، خلال مؤتمر البث الديني الوطني السنوي في دالاس، يأتي في وقت يتزايد فيه الدفع لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية في الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب لعام 2020، "السلام من أجل الازدهار"، كانت تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية، إلا أنها تأجلت لصالح اتفاقيات :أبراهام".

من جانب آخر، صرح الدكتور مايك إيفانز، مؤسس "أصدقاء صهيون"، بأن الإنجيليين يدعمون إسرائيل لأنهم يرون أن اليهود يُقتلون لأنهم يهود وليس بسبب الأراضي".

كما ادعى القس جون هاجي، مؤسس "المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل"، أن الكتاب المقدس يفرض على المؤمنين دعم إسرائيل، مشيرا إلى أن الأرض منحها الله للشعب اليهودي إلى الأبد.

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