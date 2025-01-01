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سفير جنوب إفريقيا يزور المركز الفلسطيني للبحوث والدارسات الاستراتيجية

الإثنين 03 مارس 2025 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير جنوب إفريقيا يزور المركز الفلسطيني للبحوث والدارسات الاستراتيجية



رام الله/سما/

استقبل رئيس المركز الفلسطيني للبحوثوالدراسات الاستراتيجية، اللواء الدكتور محمدالمصري، اليوم الاثنين 3 مارس 2025، سفيرجنوب إفريقيا، شون بنفيلدت، في زيارةرسمية للمركز.  

ورحّب د. المصري بالسفير بنفيلدت، مشددًاعلى عمق العلاقات الفلسطينية-الجنوبإفريقية، وأهمية تعزيز التعاون المشترك، وشكر دولة جنوب أفريقيا الصديقة على موقفها الداعم للدولة الفلسطينية كما أشار إلىالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منهاقطاع غزة، مؤكدًا الحاجة إلى حلول شاملةودائمة، وأهمية تعزيز الشرعية الفلسطينيةلمواجهة التحديات وتحقيق السلام والاستقرارفي المنطقة.

كما حذر المصري مما تقوم به دولة الاحتلال في شمال الضفة والمخططات التي تعمل عليها، والهادفة الى تدمير المخيمات وتهجير الفلسطينيين .

أبدى د. محمد المصري تفاؤله، بإنعقاد القمة العربية غداً، ويتوقع من هذا المؤتمر التصدي لموضوع التهجير، والتركيز على الإعمار بوجود الشعب الفلسطيني.  

من جهته، أكد سفير جنوب إفريقيا، شونبنفيلدت، موقف بلاده الثابت في دعم القضيةالفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني،مشيرًا إلى ضرورة إنهاء الحرب على غزة. كماأثنى على دور المركز الفلسطيني للبحوثوالدراسات الاستراتيجية في تقديم دراساتوأبحاث تساهم في تعزيز الفهم العميقللصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والتحدياتالتي تواجه المنطقة، وأكد استمرار دعم جنوبإفريقيا للقضية الفلسطينية على الصعيدينالسياسي والدبلوماسي.  

كما حذر سعادة السفير مما يجري في شمال الضفة الفلسطينية، من عملية تدمير للبيوت وترحيل للمواطنين.

شارك في اللقاء من جانب المركز الفلسطيني الدكتورة تهاني المدهون. المدير العام.

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