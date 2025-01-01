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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ42

الإثنين 03 مارس 2025 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ42



جنين/ سما/

 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ42 على التوالي، مخلّفا 27 شهيداً وعشرات الإصابات، ودمارا هائلا في البنية التحتية والممتلكات.

وأصيبت ليلة أمس رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه الاحتلال عند مدخل مخيم جنين.

ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل مخيم جنين كافة بالسواتر الترابية، فيما يجبر المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم على المغادرة، كما تتمركز جرافات الاحتلال وآلياته في محيط المخيم، وسط دفع تعزيزات عسكرية متواصلة إلى محيط المخيم.

وانسحب جنود الاحتلال من عمارة الربيع في محيط مخيم جنين، مخلفين دماراً هائلاً في الشقق السكنية التي استخدموها ثكنات عسكرية لمدة واحد وأربعين يوماً، فيما أعاد الجنود المنسحبون من العمارة تمركزهم في نقاط أخرى قرب المخيم.

وحتى الآن أجبر الاحتلال قرابة 20 ألف مواطن على مغادرة المخيم، وتوزعوا على نحو 39 بلدة وقرية، فيما يعمل الاحتلال على تغيير معالم المخيم من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلاً بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي، فيما عمد الاحتلال إلى إجراء 336 مداهمة، وتفتيش وإخضاع للتحقيق الميداني، كما شنت الطائرات المسيرة قرابة 15 عملية قصف.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزاته العسكرية إلى محيط مخيم جنين، كما يستمر تمركز آلياته العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، كما تتمركز دبابات الاحتلال في الأماكن القريبة من المخيم، إضافة إلى منع الطواقم الصحفية المحلية والدولية من دخول المخيم لرصد الدمار والخراب داخله، وتغطية ممارسات الاحتلال بحق المواطنين فيه.

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