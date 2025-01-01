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"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" تدينان قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الإثنين 03 مارس 2025 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" تدينان قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة



سما / وكالات /

 أدانت منظمتا "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود"، قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بداية من أمس الأحد، وأعربتا عن رفضهما استخدام الإغاثة "ورقة مساومة وأداة حرب".

ولفتت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، في بيان عبر منصة "إكس" الليلة الماضية، إلى أن الخطوة الإسرائيلية تأتي مع بداية شهر رمضان.

وأضافت أن وقف إخال المساعدات "عمل متهور من العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأكدت المنظمة أن المساعدات "حق أساسي للمدنيين، الذين لديهم احتياجات عاجلة، وليست ورقة مساومة".

فيما أدانت "أطباء بلا حدود" عبر منصة "إكس" الأحد، موقف إسرائيل، وقالت إنه "لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية أداة من أدوات الحرب".

وشددت على أن الفلسطينيين في غزة "ما زالوا بحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية".

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