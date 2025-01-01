التربية : اكثر من 12 الف طالب و 569 مدرسا استشهدوا خلال الحرب على غزة

غزة / سما/

قالت وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة ان ما يزيد على ١٢٤٦٧ طالباً استشهدوا ، وأصيب ٢٠٣١١ آخرين، فيما استشهد ٩١ طالباً في الضفة، وأصيب ٤٦٣، واعتقل ٣١٣.

واوضحت في بيان لها استشهاد ٥٦٩ واصابة ٢٧٠٣ من الكوادر التعليمة في قطاع غزة، واستشهد ٣ وأصيب ١٨ واعتقل ما يزيد على ١٥٧ في الضفة الغربية.

وقالت ان ١١١ مدرسة دمرت بشكل كامل، و ٢٤١ تعرضت لأغراض بالغة، و ٨٥ جزئياً، إلى جانب تخريب ٨٩ مدرسة تابعة للأونروا، ناهيك عن تخريب ١١٧ مدرسة في الضفة.

وأشارت إلى تدمير ٥١ مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل، و ٥٧ مبنى جزئياً في غزة، فيما اقتحم الاحتلال سبع جامعات بالضفة بشكل متكرر.