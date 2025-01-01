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التربية : اكثر من 12 الف طالب و 569 مدرسا استشهدوا خلال الحرب على غزة

الإثنين 03 مارس 2025 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية : اكثر من 12 الف طالب و 569 مدرسا استشهدوا خلال الحرب على غزة



غزة / سما/

قالت وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة ان ما يزيد على ١٢٤٦٧ طالباً استشهدوا ، وأصيب ٢٠٣١١ آخرين، فيما استشهد ٩١ طالباً في الضفة، وأصيب ٤٦٣، واعتقل ٣١٣.
واوضحت في بيان لها استشهاد ٥٦٩ واصابة ٢٧٠٣ من الكوادر التعليمة في قطاع غزة، واستشهد ٣ وأصيب ١٨ واعتقل ما يزيد على ١٥٧ في الضفة الغربية.
وقالت ان ١١١ مدرسة دمرت بشكل كامل، و ٢٤١ تعرضت لأغراض بالغة، و ٨٥ جزئياً، إلى جانب تخريب ٨٩ مدرسة تابعة للأونروا، ناهيك عن تخريب ١١٧ مدرسة في الضفة.
وأشارت إلى تدمير ٥١ مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل، و ٥٧ مبنى جزئياً في غزة، فيما اقتحم الاحتلال سبع جامعات بالضفة بشكل متكرر.

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