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البيت الأبيض يؤيد قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى غزة

الإثنين 03 مارس 2025 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يؤيد قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات إلى غزة



واشنطن / وكالات /

أعلن البيت الأبيض دعمه لإسرائيل في قرارها وقف دخول المساعدات إلى غزة بعد رفض "حماس" الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار الثاني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، في بيان: "تفاوضت إسرائيل بحسن نية منذ بداية هذه الإدارة لضمان الإفراج عن الاسرى المحتجزين لدى حماس. سندعم قرارها بشأن الخطوات التالية نظرا لأن حماس أشارت إلى أنها لم تعد مهتمة بوقف إطلاق النار عبر المفاوضات".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم وقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى توافق حماس على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وشكلت الجولة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار نقطة تحول كبيرة في الصراع، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن دمار واسع في غزة. وتم التوصل إلى الاتفاق قبل مغادرة الرئيس السابق جو بايدن منصبه وتولي الرئيس دونالد ترامب.

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