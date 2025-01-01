الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ36

طولكرم/سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ36 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الــ23، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع تهجير قسري وهدم للمنازل.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال دفعت بعد منتصف الليلة الماضية، بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، وجابت الشوارع والأحياء وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وسماع دوي انفجارات في منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس.

وأضافت، أن قوات الاحتلال ما زالت تتمركز على طول شارع نابلس الرابط بين المخيمين، وتستولي على مبانٍ سكنية في الشارع المذكور وخاصة الجهة المقابلة لمخيم طولكرم، وتحولها إلى ثكنات عسكرية، وتنشر آلياتها وجرافاتها في محيطها، وتعيق حركة مرور المركبات وتُخضع ركابها للتفتيش والتنكيل والاحتجاز.

ويواصل الاحتلال حصاره المطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس، ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وينشر فرق المشاة في محيطهما وداخل الحارات والأزقة، وسط مداهمته للمنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها، وإخضاع من بداخلها من السكان للاستجواب، وإجبارهم على مغادرتها، وسط إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية لترويعهم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أبلغت الليلة عدة عائلات بإخلاء منازلها حتى الصباح، وتحديدا في المنطقة الواقعة خلف حارة المدارس في مخيم نور شمس.

وواصلت جرافات الاحتلال عمليات هدم المنازل في مخيم نور شمس، تنفيذا لإخطار الاحتلال بهدم 11 منزلا، بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود لعائلات يوسف، وجبالي، ومرعي، وأبو شلباية، وإيراني، وشهاب، ويونس، وغنام.

وشهد مخيم نور شمس خلال الأيام الماضية تصعيدا لعمليات هدم وحرق للمنازل والمحلات التجارية نفذها الاحتلال في حارات المنشية وجبلي النصر والصالحين، إضافة إلى ما أحدثه ما دمار كامل في البنية التحتية طال شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

وحسب اللجنة الشعبية لمخيم نور شمس، فقد ارتفع عدد النازحين ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم قسرا وبالقوة، إلى ما يقارب 9 آلاف نازح، من أصل 13500 نسمة عدد سكانه، من أغلب حارات المخيم التي أصبحت خالية من سكانها وهي المنشية، وجبلي النصر والصالحين والمسلخ وواد قلنسوة ووسط المخيم، وتوجهوا إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المدينة وضواحيها وقراها.

وفي مخيم طولكرم، ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نشرت فرق المشاة في شوارع المخيم، وتنقلت بين الحارات خاصة أبو الفول والمطار، وهي تطلق الأعيرة النارية بشكل كثيف وتبث أصواتا استفزازية مترافقة مع انفجارات، لترويع المواطنين الذين ما زالوا داخل منازلهم على أطراف المخيم.

ووسط استمرار الحصار المشدد على المخيمين، تستمر يوميا مناشدات السكان الذين ما زالوا في منازلهم ويعيشون ظروفا صعبة وقاسية، لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية من طعام وماء وأدوية وحليب أطفال، في الوقت الذي يعيق فيه الاحتلال عمل طواقم الإغاثة خلال محاولتها إيصال المواد الأساسية الضرورية إليهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، ضاحية شويكة شمال طولكرم، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: فهد فريج ونجله أُسيد، ومصعب عدنان عامر.

وكان قد أصيب الشاب عمرو عودة، بعد أن صدمت آلية عسكرية لجيش الاحتلال مركبته بشكل متعمد أثناء سيرها بالقرب من مسجد المرابطين غرب المدينة، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، ووقوع أضرار جسيمة في المركبة، وقد تم نقله إلى المستشفى.