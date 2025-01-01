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شهيدان برصاص جيش الاحتلال وسط رفح …

الإثنين 03 مارس 2025 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص جيش الاحتلال وسط رفح …



رفح/سما/

استُشهد مواطنان، صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب عدة مناطق شمال وجنوب القطاع، في وقت ما زالت تتنصل فيه إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد انتهاء سريان المرحلة الأولى مع بداية هذا الأسبوع.

وأطلقت مروحية الاحتلال صاروخين صوب موقع في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين.

كما فتحت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا شمال القطاع، وأطلق طيرانه النار في عرض بحر خان يونس، وسط تحليق مكثف لطائرات مروحية في الأجواء الغربية لمدينة رفح.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصل إلى مستشفيات القطاع 116 شهيدا، معظمهم جثامين منتشلة، إضافة إلى 490 إصابة.

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