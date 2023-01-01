نتنياهو يشكر ترمب على توفير أسلحة لـ«إنهاء المهمة» ضد «محور إيران»

وكالات - سما-

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمَّدت إرسالها إلى الدولة العبرية، مؤكداً أنها ستساعدها في «إنهاء المهمة» ضد إيران وحلفائها.

وقال نتنياهو في رسالة مصوّرة: «ترمب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض». وأضاف: «لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها (من قبل إدارة سلفه جو بايدن)»، مؤكداً أنه «بهذه الطريقة يعطي إسرائيل الوسائل التي تحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإرهاب الإيراني».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتوجه بالشكر للرئيس ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو على توفير ما تحتاجه إسرائيل «لإنجاز المهمة».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه يشكرهما «على تمكين إسرائيل من الحصول على الأدوات التي تحتاجها لإنجاز المهمة. نحن ممتنون لكما».

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عَبَّر، أمس، عن شكره لإدارة الرئيس الأميركي لموافقته العاجلة على صفقة أسلحة لإسرائيل.

وقال كاتس، على منصة «إكس»: «أود أن أعرب عن امتناني لإدارة ترمب للموافقة العاجلة على بيع الأسلحة لإسرائيل. إن دعمكم الثابت يعزز دفاعنا ويؤكد من جديد العلاقة العميقة بين بلدينا، ونحن ندافع عن أمتنا في هذه الحرب العادلة والطويلة الأمد».

وكان نتنياهو أدلى بتعليقات مماثلة الشهر الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حين أكد أنه «سينهي المهمة» ضد تهديدات طهران بدعم من واشنطن. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إن الدولة العبرية وجهت «ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني» منذ اندلاع الحرب ضد حركة «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووجَّهت إسرائيل ضربات قوية إلى حلفاء طهران الإقليميين بما في ذلك «حماس» و«حزب الله» اللبناني، وجماعة «الحوثي» في اليمن، إضافة لضربات في داخل إيران رداً على هجمات صاروخية نفذتها طهران ضد إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي اعلن السبت أنه وقع على تسليم نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقال روبيو في بيان: «لقد وقعت على إعلان (...) للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل»، مذكراً بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

في بداية فبراير (شباط)، وافقت إدارة ترمب على بيع قنابل وذخائر وصواريخ بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار دولار لإسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة أولى من الأسلحة الأميركية الثقيلة سُلّمت بعد أيام.