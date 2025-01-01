تعليق المساعدات»... ضغوط لتمديد اتفاق «هدنة غزة» أم مقدمة لانهياره؟

القدس المحتلة/سما/

المساعدات الإغاثية» من دخول غزة خطوة إسرائيلية جديدة تهدد اتفاق الهدنة في القطاع مع نهاية المرحلة الأولى، وعدم انعقاد مفاوضات نظيرتها الثانية منذ شهر، ورفض «حماس» خطة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن التمديد حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، مقابل الإفراج عن نصف الرهائن المتبقين.

تلك التطورات التي شهدت موقفاً مصرياً، الأحد، يدعو لبدء فوري للمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تشير إلى أن «إسرائيل تريد ممارسة ضغوط أكثر من أجل تمديده وليس استكماله».

وأكدوا أن «ما يحدث مقدمة لانهيار (الصفقة) والعودة للحرب طالما لم تضغط واشنطن على حليفها بشكل قوي وواضح، وابتعدت على الانحيازات التي تضر استقرار المنطقة».

وبعد 15 شهراً من الحرب المدمّرة، بدأت الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتهت مرحلتها الأولى (42 يوماً)، السبت، وشملت إفراج «حماس» وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن، بينهم 8 متوفين، مقابل إطلاق سراح نحو 1700 فلسطيني من سجون إسرائيل.

فيما لا يزال 58 محتجزين داخل قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم قد تُوفوا، وسط انتظار لبدء المرحلة الثانية المعنية بانسحاب نهائي ووقف للحرب على مدار 42 يوماً، وأخرى ثالثة معنية بإعمار القطاع.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منتصف ليل السبت - الأحد، أن «إسرائيل تعتمد خطة ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيُحتفل به في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، مقابل الإفراج عن نصف الرهائن (الأحياء والأموات) في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، على أن يطلق بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار».

ومع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، السبت، «وفي ضوء رفض (حماس) قبول (إطار ويتكوف) لاستمرار المحادثات، الذي وافقت عليه إسرائيل، قرَّر نتنياهو، اعتباراً من صباح الأحد، وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة» وفق ما ذكره حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة «إكس»، بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنه وقّع على إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار.

بالمقابل، عدَّ القيادي في «حماس»، محمود مرداوي، في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية»، خطوة نتنياهو، «تنصلاً من الاتفاق»، مضيفاً: «لا بد من تنفيذ الاتفاق بدءاً من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها... هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه».

ويعدُّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، ما يتم «تنصلاً» إسرائيلياً من الاتفاق بدعم أميركي، خصوصاً وأن زيارة ويتكوف المنتظرة، الأحد، تم تأجيلها للمنطقة، حسب إعلام أميركي، مؤكداً أن أي شيء ستطرحه إسرائيل لاحقاً مجرد مناورات جديدة للحصول على أغلب الرهائن أو الكل تحت أي لافتة أو خطة دون التزام باستكمال الاتفاق.

وباعتقاد المحلل في الشؤون الإسرائيلية، نهرو جمهور، فإن «إسرائيل تسعى بتعليق المساعدات وطرح (خطة ويتكوف) إلى تمديد الاتفاق كمقدمة لانهياره لتجنب نتنياهو تهديد مستقبل حكومته وعدم اقتناعه سوى بالحرب وما دون ذلك مناورات منه لا أكثر».

ويرى المحلل السياسي الأردني، الدكتور صلاح العبادي، أن قرار نتنياهو «ضغوط لنيل مكاسب أكبر» مع ضوء أميركي أخضر لإسرائيل للاستمرار في ذلك؛ بل ودعمها بالسلاح، مؤكداً أنه لا يتوقع أن تتراجع «حماس» عن مواقفها، خاصة وورقة الدفعة الأخيرة من الرهائن والوفيات، التي تضم جنوداً وضباطاً، لا يمكن أنّ تفرّط بها، حتى لا يضعف موقفها أمام إسرائيل.

ووسط تلك التطورات، دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، الأحد، في القاهرة، إلى «البدء فوراً في المرحلة الثانية من الاتفاق»، مضيفاً: «نسعى للاستفادة من الدور الأوروبي للضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة».

ولا يعتقد حسين هريدي، وهو رئيس دائرة إسرائيل بوزارة الخارجية سابقاً، أن أمام الوسطاء، لا سيما المصري والقطري، أي خيارات خاصة مع تنصل نتنياهو من الاتفاق طالما لم تتحمل واشنطن مسؤولياتها وتتعامل مع إسرائيل كوسيط عادل وليس حليفاً.

ووفق نهرو جمهور، فإن على الوسطاء الضغط أكثر على نتنياهو، أو الوصول لصياغة وسط فيها ضمانات لا يهددها حرص نتنياهو على عدم خسارة حكومته أو استكمال محاكمته، متوقعاً أن مستقبل الاتفاق «أقرب للانهيار حال استمرت إسرائيل في وضع صعوبات أمام صمود الاتفاق».

وبرأي صلاح العبادي، فإن الوسطاء، لا سيما من الدوحة والقاهرة، ليس أمامهم سوى السعي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، على أمل التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع الحالي، مؤكداً أن الذهاب بجديّة للمرحلة الثانيّة لن يحدث؛ إلا إذا تدخلت الإدارة الأميركية بضغوط حقيقية.