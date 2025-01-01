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43 يوما على وقف إطلاق النار: الاعتداءات الاسرائيلية تتصاعد وإغلاق كرم ابو سالم

الإثنين 03 مارس 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
43 يوما على وقف إطلاق النار: الاعتداءات الاسرائيلية تتصاعد وإغلاق كرم ابو سالم



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في اليوم ٤٣.
وادّت الخروقات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابة ستة اخرين.
واستشهد شقيقين من عائلة المصري جرّاء قصف من مسيّرة إسرائيلية شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق مكثف من الدبابات.
واستشهدت امرأة وإصابة اثنين آخرين في قصف من مسيّرات إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد ثلاثة مواطنين برفح جنوب قطاع غزة احدهما برصاص قناص وسط المدينة واثنان في غارة شرقها.
وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وبلدة جحر الديك وسط قطاع غزة إضافة إلى إطلاق نار من زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة غزة.
وجدد جيش الاحتلال النار صباح اليوم الاثنين شرق خان يونس وجنوب رفح.
ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة اليوم الثاني ويمنع ادخال المساعدات الدولية فيما يواصل الوسطاء جهودهم لمنع انهيار وقف اطلاق النار.

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