طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم ولطيفاً في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردًا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: في ساعات النهار يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويتوقع ان تتاثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط زخات من الأمطار على بعض المناطق من البلاد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي وتسقط زخات من الأمطار على بعض المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال حالة عدم الاستقرار الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.