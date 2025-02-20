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جنبلاط يدعو دروز سورية إلى الحذر من "مكائد" إسرائيل

الأحد 02 مارس 2025 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنبلاط يدعو دروز سورية إلى الحذر من "مكائد" إسرائيل



بيروت/سما/،

دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الأحد، الدروز في سورية إلى الحذر من "مكائد" إسرائيل.

وقال الرئيس السابق لـ"الحزب الاشتراكي التقدمي"، خلال مؤتمر صحافي في منزله بالعاصمة، بيروت: "على الأحرار في جبل العرب وسورية (الدروز) الحذر من المكائد الإسرائيلية في سورية".

وتابع: "ونعوّل كثيرا على الشخصيات العربية السورية من كل الأطياف، لمواجهة مخطّط إسرائيل الجهنمي".

وأضاف جنبلاط "هناك مشروع تخريب للمنطقة والأمن القومي العربي في سورية وفلسطين، والدول العربية لن تكون بمنأى عن التخريب والتفتيت، وعلى قمة القاهرة (العربية الطارئة الثلاثاء القادم) الانتباه لذلك".

وقال "سأذهب مجددا إلى سورية لبحث ما يحصل، وطلبت موعدا من (الرئيس السوري أحمد) الشرع للقائه الأسبوع المقبل".

ومتحدثا عن الدروز، أضاف جنبلاط "الذين وحدوا ⁧‫سورية‬⁩ أيام سلطان باشا الأطرش (1891-1982) لن يستجيبوا لدعوات (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو".

وذكر أنه "إذا كانت قلة قليلة من هنا أو هناك تريد جر سورية إلى فوضى، فلا أعتقد أن الذين وحدوا سورية، سيستجيبوا لدعوة نتنياهو".

وحذّر جنبلاط من "إسرائيل تريد استخدام الطوائف والمذاهب لمصلحتها ولتفتيت المنطقة، وتريد تحقيق مبدأ إسرائيل الكبرى، ومنع ذلك مسؤولية القادة العرب قبل فوات الأوان".

وشدد على أن "إسرائيل تريد تفكيك المنطقة، ومشروعها التوراتي لا حدود له، وهو مشروع قديم جديد، فشل في لبنان".

وأكد جنبلاط أن "الحزب التقدمي الاشتراكي كان وسيظل ضد الصلح مع إسرائيل، حتى يتم تحقيق الدولة الفلسطينية، وتحل قضية اللاجئين".

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