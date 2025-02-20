مصر تدعو إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق وقف النار في غزة

القاهرة/سما/

دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى "التطبيق الأمين والكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحثّ الاتحاد الأوروبي على ممارسة "المزيد من الضغط" على إسرائيل، لتنفيذ بنوده.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، إنه "لا بديل عن التنفيذ الأمين والكامل من جانب كل طرف لما تم التوقيع عليه في (كانون الثاني) يناير الماضي".

وحثّ الاتحاد الأوروبي على "ممارسة المزيد من الضغط والنفوذ، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته".

مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أعلنت إسرائيل دعمها لمقترح أميركي لتمديدها حتى منتصف نيسان/ أبريل، ما يعني إلى ما بعد شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي.

غير أنّ حركة حماس كانت قد أعلنت مرارا رفضها لتمديد المرحلة الأولى، مشدّدة بدلا من ذلك على ضرورة الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية.



وتتضمّن المرحلة الثانية، إطلاق سراح جميع الرهائن، والوقف النهائي للحرب في قطاع غزة.

وقال عبد العاطي "علينا الآن أن نتحرك في التفاوض على المرحلة الثانية، هي ستكون صعبة بطبيعة الحال".

وأضاف "لكن إذا توافرت حسن النية والإرادة السياسية، فبالتأكيد سيكون من الممكن الاتفاق حول المرحلة الثانية والعمل على تنفيذها وصولا إلى المرحلة الثالثة".

من المقرّر أن تستضيف مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، الإثنين، قبل القمة العربية المقرّر عقدها الثلاثاء، والتي سيناقش خلالها القادة العرب، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال بدر عبد العاطي إنّ "الخطة تم الانتهاء منها وفي انتظار عرضها على الأشقاء العرب في الاجتماع الوزاري وفي القمة لإقرارها".

كذلك، تعمل مصر على حشد دعم عربي في مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".