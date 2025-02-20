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"إم بي سي" تسخر من نتنياهو وزوجته في مشهد تمثيلي (فيديو)

الأحد 02 مارس 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إم بي سي" تسخر من نتنياهو وزوجته في مشهد تمثيلي (فيديو)



الرياض/سما/

سخرت قناة "إم بي سي" السعودية من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجسّدت شخصيته بطريقة كوميدية.

وقام الممثل أسعد الزهراني بتقمص شخصية نتنياهو، وسخر منها بعبارات مثل "نتن" أو "عفن"، وأنه يستمع إلى ما يدور في البيت الأبيض بسبب كبر أذنيه.

وسخر البرنامج من سارة زوجة بنيامين نتنياهو، قائلا إنها فاسدة مثل زوجها، وإن والدها سرق منزل فلسطيني عند قدومه إلى فلسطين.

وفي نهاية المشهد، يقوم مذيع البرنامج بطرد نتنياهو، فيما يهدد الأخير باستخدام "البيجر" لتفجير المكان، ويرفع مسدسا في وجه المذيع.

ويأتي هذا البرنامج الساخر كاستكمال لهجوم إعلامي سعودي رسمي على بنيامين نتنياهو، بعدما قال خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، إن السعودية فيها مساحات فارغة بما يكفي لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها.
 

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