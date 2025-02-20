مصادر: خطة مصر لإعادة إعمار غزة اكتملت وجاهزة للتنفيذ

القاهرة/سما/

أكدت مصادر مصرية مسؤولة أن القاهرة انتهت من صياغة خطتها الكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهلها والتي عملت القاهرة على اعدادها ردا على خطة الرئيس الأمريكي ترامب.



وقال المصادر المصرية لـ RT إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تشمل 3 مراحل أساسية بداية من التدخل الإنساني وصولا إلى إعادة الإعمار تتضمن مشاركة أهالي قطاع غزة في عملية إعادة الإعمار.

وشددت المصادر على أن خطة مصر التي تم الانتهاء منها والتي سيتم عرضها على القادة العرب في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في 4 مارس الجاري هي بمثابة "خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع الإبقاء على الفلسطينيين في القطاع في أثناء عملية إعادة الإعمار".

وأوضحت المصادر أن الخطة المصرية تتضمن إنشاء مناطق داخل قطاع غزة يقيم فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت لإفساح المجال للشركات المصرية والعربية التي ستشارك في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية للقطاع.

وتنص الخطة المصرية على تولي لجنة إدارية مسؤولية إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع وفق تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى.

وركزت المصادر على أن الخطة المصرية تعتمد في تنفيذها على دعم عربي واسع وكبير حرصت القاهرة على حشده لضمان توفير الدعم لعملية إعادة الإعمار والتأكيد على الموقف العربي الجامع الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس وزراء دولة فلسطين وزير خارجيتها محمد مصطفى لبحث واستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي ستعرض على القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة في 4 مارس الجاري.