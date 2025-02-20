إعلام إسرائيلي يتهم "حماس" بتخزين المساعدات الإنسانية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة "12" العبرية أن كميات المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة خلال الأسابيع الـ6 الماضية قد تكفي لتغطية احتياجات القطاع لمدة أربعة إلى ستة أشهر.



وادعت القناة نقلا عن مصادر مطلعة لم تذكرها أن حركة "حماس" تخزن جزءا كبيرا من المساعدات التي دخلت القطاع خلال الأسابيع الماضية في مستودعاتها.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد "بعد رفص حركة "حماس" مقترح ويتكوف".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مبررا سبب وقف المساعدات بالقول إنها كانت جزءا من المرحلة الأولى من الاتفاق والتي اتهت السبت.

وطرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ووفقا لمكتب نتنياهو، فإن المقترح ينص على أنه "في اليوم الأول من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، الأحياء والأموات".

وأضاف البيان أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من المحتجزين في غزة.

وبدأت الهدنة في 19 يناير الماضي، وتستمر مرحلتها الأولى لمدة 42 يومًا، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.