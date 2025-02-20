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برلماني مصري يهاجم نتنياهو بسبب منع مساعدات غزة

الأحد 02 مارس 2025 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يهاجم نتنياهو بسبب منع مساعدات غزة



القاهرة/سما/

هاجم البرلماني المصري مصطفى بكري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد قراره وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووصف بكري، الخطة الأمريكية التي رفضتها حماس بـ"المذلة"، والتي طرحها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

وقال بكري، إن قرار نتنياهو "استهانة بكل ما جرى الاتفاق عليه سابقا، هؤلاء لاعهد لهم ويقدمون حججا واهية".

وواصل: "غدا سيخرج الخونة ويكذبون مجددا ويحملون مصر المسئولية، ويقولون إن مصر هي التي تمنع المساعدات ولا تريد فتح المعبر!!".


وطرح المبعوث الأمريكي ويتكوف مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، ينص على أنه "في اليوم الأول من الاتفاق، يتم إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي النهاية إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، الأحياء والأموات".

وبدأت الهدنة الحالية في 19 يناير الماضي، وانتهت مرحلتها الأولى التي استمرت 42 يوما، أمس، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.

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