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حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان: أكثر من 6 آلاف شهيد

الأحد 02 مارس 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان: أكثر من 6 آلاف شهيد



بيروت/سما/

أفادت تقارير صحفية لبنانية بأن حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مع استمرار عمليات رفع الانقاض، اقتربت من 6 آلاف شهيد.


وتم التوصل إلى هذا الإحصاء بعد نحو 10 أيام على انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية، مما أتاح انتشال جثث الشهداء الذين كانوا مقاتلين من "حزب الله" ومدنيين ومسعفين وطواقم طبية.

وصُنف كثير من المقاتلين ضمن فئة مفقودي الأثر، وتبين أن معظمهم قضوا خلال القتال ضد إسرائيل، وتعذر الوصول إلى جثثهم التي بقيت طوال 80 يوما تحت الأنقاض، بسبب التواجد الإسرائيلي في القرى الحدودية بجنوب لبنان، ومنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة.

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