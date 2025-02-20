آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت، في عدة مدن، مطالبين الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بإتمام جميع مراحل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، شهدت عدة مدن، من بينها القدس وتل أبيب، احتجاجات واسعة للمطالبة بمواصلة تنفيذ الصفقة والانتقال إلى مرحلتها الثانية.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، يوم أمس السبت، بعودة بقية الأسرى البالغ عددهم 59 بحلول اليوم الخمسين من اتفاق غزة.

واعتبرت العائلات أن تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق هو تعطيل للصفقة.

كما شدد بيان العائلات على إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، وعدم السماح لنتنياهو بالتضحية بهم.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن فجر الأحد أن تل أبيب وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

وجاء إعلان مكتب نتنياهو عقب مشاورات أمنية وتقييم للأوضاع أجراه نتنياهو على مدار اليومين الماضيين مع كبار الوزراء في حكومته وقادة الأجهزة الأمنية والفريق المفاوض بعد عودته من مفاوضات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة يومي الخميس والجمعة.

وانتهى يوم السبت سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط "عدم وضوح" آفاق المباحثات الجارية حاليا بشأن المراحل التالية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي مساء الجمعة، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض "سيعود إلى العاصمة المصرية في وقت لاحق يوم السبت".

وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من أسراها في قطاع غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء فورا في مفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل دون أي تلكؤ أو مراوغة.

من جانبه، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن احتمال تجدد القتال في قطاع غزة سيكون كارثيا، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفي ظل عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية.