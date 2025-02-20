سوريا: وجهاء ومشايخ "جرمانا" يوجهون بيانا للسلطات عقب مقتل عنصر أمن وسط توتر كبير في المدينة

وفي التفاصيل، تشهد جرمانا حالة من التوتر، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أمس الجمعة عناصر من الأمن الداخلي على يد جماعة تتبع لما يسمى بـ "لواء درع جرمانا" وأسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين، بالإضافة إلى التهجم على عناصر الشرطة وإجبارهم على مغادرة مخفر المدينة.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر محلية، تأكيدها حدوث انتشار أمني واسع في المنطقة وتعزيز الوجود العسكري، منذ ليلة أمس، وسط حالة من التوتر والاحتقان، حيث احتشد عدد كبير من قوى الأمن الداخلي، ونُصبت حواجز تفتيش بحثا عن المتورطين في الحادثة.

وأفادت المصادر بأن عنصر الأمن الذي قتل برصاص المسلحين، يدعى أحمد أديب الخطيب من مدينة كفرنبل جنوبي إدلب، وقُتل في جرمانا بريف دمشق على يد فلول نظام الأسد المخلوع، وفق ما ذكر "تلفزيون سوريا".

وفي هذا الصدد وعقب التوترات الكبيرة في المنطقة، طلب وجهاء المدينة من عناصر الشرطة العودة إلى مخفر المدينة والتحقيق بالحادثة وإلقاء القبض على الفاعلين، مؤكدين على أنهم ملتزمون بحماية عناصر المخفر.

وأصدر وجهاء ومشايخ مدينة جرمانا مساء اليوم السبت، بيانا وجهوه إلى السلطات السورية، عقب اجتماع ناقشوا فيه ملابسات وتفاصيل الاعتداء، جاء فيه:

"نتشارك وإياكم المصاب الجلل الذي وقع ليلة أمس في مدينة جرمانا والذي أودى بحياة أحمد ديب الخطيب وإصابة شخصين آخرين على يد مجموعة غوغائية غير منضبطة لا تنتمي إلى عرفنا ولا إلى عاداتنا أو تقاليدنا المعروفية".

وشدد البيان على "عدم التساهل في كشف ملابسات وفاة الخطيب وتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح للتصرفات الفردية في أن تسيء لانتمائنا وعلاقاتنا مع جوارنا في الغوطة ودمشق وعموم أهل وطننا السوري".

وتابع البيان أن "رجال الدين" والوجهاء قرروا في اجتماعهم ما يلي:

رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون وأن يتم تسليم كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم للجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل.

العمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا وبأسرع وقت وبكفاءات قادرة على إدارة الواقع بحكمة واقتدار وتهيئة كافة الظروف المناسبة لضمان حسن سير عملها.

أكد المجتمعون على أن جرمانا وعبر تاريخها لم تكن يوماً إلا جزءاً من غوطة دمشق ولن يكون لها يوماً عمق آخر غير العمق الدمشقي والسوري، وأن الحرص الدائم على هذه العلاقة التاريخية المتجذرة في صون وحسن الجوار هو ثابت من الثوابت التي لا يمكن التنازل أو التخلي عنها.

أكد المجتمعون على أننا كنا ولما نزل جزءاً أصيلاً من هذه البلاد لم نهن أو ننهزم ولذا نرى أن من الضرورة بمكان محاسبة جميع الأفراد والجهات التي تسعى إلى بث الفتىٰة والتفرقة وتأجيج الخلافات أو الارتهان إلى أجندات معادية وعدم السماح لأي كان ببث الشقاق بين مكونات الوطن الواحد.

كما ونطلب من الجهات المعنية أن تفتح تحقيقاً رسمياً بملابسات الحادث الذي وقع في قسم شرطة الصالحية وما تضمنه من إساءة التعامل وإطلاق النار على عدد من الأشخاص المكلفين بالتواصل مع ضباط القسم لحل مشكلة وقعت سابقاً في المدينة وأدى إلى إصابة شخصين من الموجودين مع الوفد.

إن مدينة جرمانا التي طالما تغنت بأنها سوريا الصغرى ومدينة السلم الأهلي والعيش المشترك لن يدخر عقلاؤها وفعالياتها الاجتماعية والروحية جهدا في الحفاظ على هذه الصورة بجميع الوسائل المتاحة.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس مساء اليوم، تعليماتهما للجيش بالاستعداد للهجوم على القوات السورية في قرية جرمانا الدرزية بالقرب من دمشق، والتي يقولان إنها "تتعرض لهجوم من قبل نظام الرئيس أبو محمد الجولاني".

وورد ذلك في بيان صادر عن مكتبي نتنياهو وكاتس، جاء فيه أيضا: "لن نسمح للنظام الإرهابي للإسلام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز.. إذا أساء النظام إلى الدروز فسوف نؤذيه"، على حد وصفه.

وردا على ذلك، قال عضو مجموعة العمل الأهلي بمنطقة جرمانا بريف دمشق ربيع منذر في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" السورية: "نحن عرب سوريون ومتمسكون بأرضنا ولم نطلب حماية من أحد"، مضيفا: "نعمل لتسليم المتورطين في حادث إطلاق النار للسلطات".

واستطرد: "الإدارة السورية سترد على نتنياهو ولن نسمح باستخدامنا".

كما قال وجهاء ومشايخ منطقة "جرمانا" بريف دمشق: "كنا وسنظل جزءا أصيلا من ريف دمشق وسوريا"، مؤكدين أنهم "يرفضون الفتنة ويدعمون محاسبة المسؤولين عنها".

وهذه التصريحات تأتي بعد أن أعلن الأمن السوري اليوم السبت، تنفيذ عمليات أمنية لملاحقة مطلوبين في منطقة جرمانا، عقب مقتل أحد عناصره في حادثة إطلاق نار.

وصرح مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، بأن الحادثة بدأت مساء أمس الجمعة، عندما حاولت مجموعة من عناصر تابعة لوزارة الدفاع دخول مدينة جرمانا لزيارة أقاربهم، حيث تم إيقافهم عند حاجز يتبع لفصيل "درع جرمانا" ومنعهم من الدخول بسلاحهم، مشيرا إلى أن "العناصر سلموا أسلحتهم للحاجز، لكنهم تعرضوا للضرب والشتائم، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر، جرى خطفه لاحقاً من قبل عناصر الحاجز".

وبين المصدر ذاته أن "المهاجمين شنوا هجوما على قسم الشرطة في جرمانا، حيث تم طرد العناصر الأمنية وسلب أسلحتهم، لكن بعد وساطات من وجهاء المنطقة، تم تسليم العنصر المخطوف في وقت لاحق"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة جميع المتورطين بالتعاون مع وجهاء المدينة".

وشدد على أن "هذه التصرفات تهدد وحدة وأمن سوريا، ولن يسمح لأي جهة بالتعدي على مؤسسات الدولة".

هذا وشنت الطائرات الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي، غارات استهدفت مواقع في جنوبي العاصمة دمشق، إضافة إلى محافظتي درعا والقنيطرة.

وأشار "تلفزيون سوريا" إلى أن الغارات الإسرائيلية، التي وقعت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، استهدفت موقعا عسكريا في بلدة الكسوة جنوبي دمشق، ومحيط بلدة إزرع في ريف درعا، إلى جانب مواقع أخرى في محافظة القنيطرة.

ونفذت إسرائيل هجماتها على الأراضي السورية بعد وقت قصير من صدور البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في العاصمة دمشق والذي أكد المجتمعون فيه على رفض "التصريحات الاستفزازية" الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتمسكهم بوحدة سوريا "وسيادتها على كامل أراضيها".

ودعا بنيامين نتنياهو مؤخرا إلى نزع السلاح في جنوب سوريا، حيث تفصل المنطقة العازلة الحالية، التي تراقبها الأمم المتحدة، بين الجولان المحتل وبقية الأراضي السورية، كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته بأن تل أبيب لن تسمح بوجود أي قوات سورية أو فصائل مسلحة جنوبي دمشق، مشددا على ضرورة نزع السلاح من المنطقة.

وأكد نتنياهو أن هناك "واقعا جديدا في الجنوب السوري"، متوعدا بمنع تمركز أي قوات معادية في المنطقة الممتدة من جنوب سوريا حتى دمشق.

وحذر من أن إسرائيل ستتحرك ضد أي تهديد محتمل، مشددا على أنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية.

وقد وسّعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر، وزعمت إسرائيل أن تحركاتها العسكرية تأتي لاستهداف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها، إلا أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، طالب بانسحاب إسرائيلي فوري، مؤكدا أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديدا.