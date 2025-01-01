  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يهدد "حماس" بعواقب رفضها الخطة الأمريكية بشأن غزة

الأحد 02 مارس 2025 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد "حماس" بعواقب رفضها الخطة الأمريكية بشأن غزة



القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بعواقب إضافية إذا لم تقبل الخطة الأمريكية الجديدة لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.


وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومي يوم الأحد: "أريد أن أوضح شيئا واحدا - لن يكون هناك "غداء مجان". إذا كانت "حماس" تعتقد أنه يمكنها الاستمرار في وقف إطلاق النار أو الاستفادة من شروط المرحلة الأولى دون الإفراج عن رهائننا، فهي مخطئة تماما".


وأضاف أن "حماس" تحتجز جميع البضائع التي تصل إلى غزة وتمنع الفلسطينيين من الحصول عليها، مما يحول "المساعدات الإنسانية إلى مورد مالي للإرهاب ضدنا (إسرائيل)".

وتابع: "في ضوء رفض "حماس" خطة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قررنا منع أي دخول للبضائع والإمدادات إلى غزة. إذا استمرت "حماس" في التمسك بموقفها ولم تفرج عن رهائننا، فستواجه عواقب إضافية".

وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، تحتجز حركة "حماس" حاليا 59 رهينة ومن بينهم ما يصل إلى 24 على قيد الحياة.

كما ذكر نتنياهو أن إسرائيل توافق على خطة الولايات المتحدة الجديدة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهر ونصف خلال فترة رمضان وعيد الفصح، مشيرا إلى رفض الجانب الفلسطيني الموافقة على هذه الفترة.

ويقضي اقتراح ويتكوف بالإفراج عن نصف الرهائن في اليوم الأول من تنفيذ الخطة. وفي نهاية هذه العملية، إذا تم التوصل إلى اتفاق، سيتم الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين أيضا في مرحلة واحدة.

من جانبها، حذرت حركة "حماس" من خطورة التصعيد الإسرائيلي عبر اعتماد مقترحات أمريكية تهدف إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يخالف البنود المتفق عليها.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد "بعد رفص حركة "حماس" مقترح ويتكوف". 

الأكثر قراءة اليوم

آيزنكوت.. هل هو من سيغيّر خريطة المشهد السياسي في"إسرائيل"؟

خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري

مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة

"القسام" تنشر فيديو أسرى إسرائيليين: أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعا

قيادي فلسطيني: لا توجد قوات لحماس أو الجهاد في سورية

مصر تؤكد دعم دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

مصادر : مصر تقدم مقترحا جديدا لتضييق الفجوات بين حماس وإسرائيل

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" :نتنياهو رفض عرض سعودي للسلام وفضل تدفق اموال قطرية لحماس لمنع قيام دولة فلسطينية ..

حكومة نتنياهو تسمح للجيش باستدعاء 400 ألف جندي احتياط تجهيزًا لعودة الحرب في غزة..

مصادر : مصر تقدم مقترحا جديدا لتضييق الفجوات بين حماس وإسرائيل

"سموتريتش" يطالب بـ”فتح أبواب الجحيم بسرعة” على غزة وقطع الكهرباء والمياه على السكان وتدمير “حماس” بالكامل

الجيش الإسرائيلي يحصل على موافقة أمريكية لعملية برية جديدة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية